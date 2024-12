Arbonia-Aktie klar im Plus: Abschluss des Verkaufs der Klimadivision Ende Januar erwartet

Die zuständigen nationalen Kartellbehörden haben dem Verkauf an die chinesische Midea Gruppe zugestimmt. Nun fehlt noch die Genehmigung der EU-Kommission.

Diese werde für Ende Januar 2025 erwartet, teilte der künftig auf Türen fokussierte Arbonia-Konzern am Freitag mit. Danach könne der Kaufvertrag vollzogen werden. Der Verwaltungsrat halte zudem an seiner Zusage fest, die Aktionäre am Verkaufserlös zu beteiligen, hiess es.

Zeitweise klettert die Arbonia-Aktie im Schweizer Handel um 6,14 Prozent auf 10,89 Franken.

ls/dm

Arbon (awp)