Arbeiten Goldman Sachs und Amazon künftig im Bankgeschäfte zusammen?

Der Internetkonzern Amazon könnte künftig auch im Bankgeschäft tätig werden. Als Partner kommt ein US-Traditionsunternehmen in Frage.

• Goldman Sachs und Amazon könnten Kooperation bei Konsumentenkrediten anstreben• Amazon mit Krediten auf eigener Kreditplattform• Ausbau des Konsumentenbereiches für die US-Bank

Das Wall Street-Haus Goldman Sachs und der IT-Riese Amazon planen möglicherweise eine weitreichende Zusammenarbeit bei Bankdienstleistungen.

Kleinkredite von Amazon?

Beide beteiligte Unternehmen sollen sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, berichtet die Wirtschaftszeitung "Financial Times". Konkret soll es dabei darum gehen, Unternehmen, die auf der Plattform von Amazon Waren verkaufen, Kleinkredite anzubieten. Die potenzielle Zielgruppe will Amazon über seine hauseigene Kreditplattform erreichen, Goldman Sachs soll die dazu passende Technologie liefern, heisst es in dem Bericht weiter.

Vorteile für beide Seiten

Eine Zusammenarbeit könnte sowohl für Goldman Sachs als auch für Amazon von Nutzen sein. Während das traditionelle Bankgeschäft in Zeiten von Internetbanken, Kryptotransaktionen und Nullzinsen zunehmend schwieriger wird, könnte die Zusammenarbeit dafür sorgen, dass Goldman Sachs einen neuen Kundenkreis erreichen könnte. Zeitgleich könnte die Bank ihr Konsumentengeschäft pushen, das bislang als kleiner Teilbereich noch keine grossen Erträge abwirft.

Amazon auf der anderen Seite würde die Kooperation mit Goldman Sachs einen Einstieg in das Geschäft mit Finanzdienstleistungen sichern, ohne dass der Konzern für diesen Zweck eine Banklizenz erwerben muss. Zeitgleich könnte der Internetkonzern auf diesem Weg Kunden im Amazon-Kosmos halten und an das eigene Unternehmen binden - eine Taktik, die Amazon auch mit seinem Prime-Angebot verfolgt.

Goldman Sachs wollte den Bericht über eine Kooperation mit Amazon der "Financial Times" zufolge nicht kommentieren.

Auch Apple bereits Goldman-Partner

Mit Amazon hätte Goldman Sachs bereits einen zweiten namhaften Partner aus dem Techbereich an der Angel. Seit vergangenem Jahr arbeitet das Wall Street-Haus bereits mit dem iPhone-Hersteller Apple zusammen, beide haben Apples Kreditkarte Apple Card an den Start gebracht. Die Karte funktioniert im Zusammenhang mit Apples Bezahldienst Apple Pay und will mit einem umfangreichen Cashback-Programm punkten. Der Schritt markierte den Einstieg von Goldman in den Konsumentenmarkt, die Bank will sich somit nicht-institutionellen Kunden annähern.



Redaktion finanzen.ch