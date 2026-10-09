ARBEIT-TIMES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARBEIT-TIMES äusserte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.44 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.14 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch