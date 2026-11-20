Arbe Robotics hat am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arbe Robotics einen Umsatz von 0.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch