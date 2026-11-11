ARAYA INDUSTRIAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ARAYA INDUSTRIAL präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 50.13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ARAYA INDUSTRIAL noch ein Gewinn pro Aktie von 21.23 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ARAYA INDUSTRIAL mit einem Umsatz von insgesamt 10.15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch