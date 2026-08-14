Aravali Securities Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Aravali Securities Finance hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Aravali Securities Finance ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.040 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 2.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 2.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch