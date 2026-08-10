ARATA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ARATA veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60.87 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 83.56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARATA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263.76 Milliarden JPY im Vergleich zu 251.19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch