ARATA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ARATA hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ARATA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49.95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 67.23 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ARATA 257.90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 252.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch