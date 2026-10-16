arara: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

arara liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat arara die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.34 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -11.990 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3.08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 24.72 JPY beziffert, während im Vorjahr 9.06 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 11.14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte arara 10.23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch