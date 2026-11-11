Aramex PJSC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aramex PJSC gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz wurden 1.98 Milliarden AED gegenüber 1.60 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch