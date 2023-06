Aramco- und TotalEnergies-Aktie: Aramco- und TotalEnergies haben Aufträge für Milliardenprojekt in Saudi-Arabien vergeben

Die finale Entscheidung für die Investition hatten die Konzerne Aramco und TotalEnergies im Dezember getroffen.

Wie die Konzerne mitteilten, gingen die Aufträge an Hyundai Engineering & Construction, Maire Tecnimont, Sinopec Engineering Group Saudi, Gulf Consolidated Contractors, Mohammed Ali Al-Suwailem Trading and Contracting, Mofarreh Marzouq Al Harbi and Partners sowie Mobarak M. Al Salomi and Partners.

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

PARIS (Dow Jones)