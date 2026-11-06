Aramco (Saudi Aramco) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aramco (Saudi Aramco) hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.57 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0.400 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.99 Prozent auf 526.84 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 418.16 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch