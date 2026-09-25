Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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25.09.2026 15:00:00
Aramco Restores East-West Pipeline as War Risk Closes In on Yanbu
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
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24.09.26
|Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
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24.09.26
|Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu (finanzen.ch)
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04.08.26
|Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen (AWP)
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03.08.26
|Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
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28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
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28.06.26
|Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab - 14 Tote (AWP)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Wall Street mit grünen Vorzeichen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.