Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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31.08.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stieg im SAU-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,24 SAR.
Um 09:28 Uhr wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,24 SAR nach oben. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,32 SAR zu. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,22 SAR. Zuletzt wechselten 1'606'473 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 13,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 521.80 Mrd. SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,93 SAR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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