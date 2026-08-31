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31.08.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie legte zuletzt in der SAU-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,22 SAR zu.

Aramco
26.20 SAR 0.23%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 26,22 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,32 SAR. Mit einem Wert von 26,22 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'539'197 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (23,04 SAR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 407.14 Mrd. SAR eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,93 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
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