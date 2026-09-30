Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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30.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 25,36 SAR.
Um 09:28 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,36 SAR. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,40 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,20 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 658'314 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,25 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,29 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 SAR. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,90 SAR fest.
Redaktion finanzen.ch
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