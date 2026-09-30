Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,36 SAR zu. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,42 SAR. Bei 25,20 SAR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'320'689 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,16 Prozent.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,36 SAR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 407.14 Mrd. SAR eingefahren.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,90 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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