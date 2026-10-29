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29.10.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 26,00 SAR zeigte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel zuletzt kaum verändert.

Aramco
25.92 SAR -0.31%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 26,00 SAR. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,02 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,90 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,00 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'032'346 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,96 SAR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,29 SAR am 05.01.2026. Mit Abgaben von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR aus. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 407.14 Mrd. SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,95 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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