Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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29.09.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) büsst am Mittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,36 SAR ab.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SAU-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 25,36 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,36 SAR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,56 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'358'624 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Bei einem Wert von 27,96 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 10,25 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 8,16 Prozent Luft nach unten.
Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,90 SAR fest.
Redaktion finanzen.ch
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