Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,82 SAR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 25,64 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 26,02 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'060'321 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 8,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2026 (23,29 SAR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,80 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,37 SAR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 SAR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,95 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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