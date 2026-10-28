Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag im Minus

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,96 SAR ab. Bei 25,64 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,02 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SAU 5'198'133 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 7,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 10,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,50 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 SAR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,95 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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