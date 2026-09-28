Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag nahezu unverändert

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr bei 25,84 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,86 SAR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,80 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,82 SAR. Zuletzt wechselten 225'358 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2026 (23,29 SAR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,87 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 SAR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521.80 Mrd. SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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