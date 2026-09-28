Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 25,60 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,52 SAR. Mit einem Wert von 25,82 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'812'192 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,29 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 9,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,36 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 521.80 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,92 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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