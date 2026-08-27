Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stieg im SAU-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 26,24 SAR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 26,28 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 26,16 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 836'316 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 6,55 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 12,20 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,37 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,95 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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