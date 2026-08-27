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Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13

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27.08.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 26,28 SAR.

Aramco
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,28 SAR zu. Den Tageshöchststand markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,28 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,16 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'257'319 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 14,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 SAR aus. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 SAR, nach 0,35 SAR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,95 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
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