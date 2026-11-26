Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 26,46 SAR. Den Tageshöchststand markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,48 SAR. Bei 26,26 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 2'230'730 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 5,67 Prozent Luft nach oben. Bei 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 13,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 SAR aus. Am 03.11.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 526.84 Mrd. SAR gegenüber 418.16 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.03.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 SAR fest.

Redaktion finanzen.ch

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