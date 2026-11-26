Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SAU-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,40 SAR zu. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,48 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 26,26 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 4'138'783 Stück.

Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,91 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2025 mit 1,33 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. Das EPS wurde auf 0,57 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 526.84 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2027 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor