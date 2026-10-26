Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 25,68 SAR. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,70 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,46 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 6'698'902 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 8,15 Prozent niedriger. Am 05.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,31 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,95 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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