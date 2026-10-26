|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 25,68 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 25,68 SAR. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,70 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,46 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 6'698'902 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 8,15 Prozent niedriger. Am 05.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,31 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,95 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aramco-Aktie: Feuer an Zentrale nach mutmasslichem Angriff
Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.