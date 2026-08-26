Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,18 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,10 SAR ab. Bei 26,26 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 1'502'380 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 13,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Das EPS lag bei 0,50 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,95 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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