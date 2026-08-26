Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Suche...

Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 26,18 SAR abwärts.

Aramco
26.10 SAR -0.68%
Kaufen Verkaufen

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,18 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,10 SAR ab. Bei 26,26 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 1'502'380 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 13,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Das EPS lag bei 0,50 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,95 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt


Bildquelle: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten