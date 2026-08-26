Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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26.08.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger schicken Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 26,18 SAR nach.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,18 SAR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 26,04 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,26 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'884'810 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 6,37 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 521.80 Mrd. SAR gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,95 SAR fest.
Redaktion finanzen.ch
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