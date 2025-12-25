Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Mittag schwächer

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 23,68 SAR. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,64 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,75 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'650'241 Stück gehandelt.

Am 13.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,35 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 SAR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 SAR. Am 04.11.2025 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,40 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,40 SAR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 418.16 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von -10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 464.63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 08.03.2027.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,55 SAR je Aktie.

