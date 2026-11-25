Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,26 SAR abwärts. Bei 26,24 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 26,30 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SAU 1'296'328 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,96 SAR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 6,08 Prozent niedriger. Am 05.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR. Abschläge von 11,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 SAR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,99 Prozent auf 526.84 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 2,02 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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