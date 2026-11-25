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25.11.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,22 SAR ab.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,22 SAR ab. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,14 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,30 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'929'816 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.
Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Am 05.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,36 SAR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 SAR gegenüber 0,40 SAR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 526.84 Mrd. SAR umgesetzt, gegenüber 418.16 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 08.03.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 2,02 SAR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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