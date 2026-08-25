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25.08.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Verlusten

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,52 SAR abwärts.

Aramco
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Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 26,52 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 26,50 SAR. Bei 26,50 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 664'369 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,43 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 13,12 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 521.80 Mrd. SAR im Vergleich zu 407.14 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,95 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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