Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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25.08.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 26,36 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 26,36 SAR abwärts. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 26,32 SAR. Bei 26,50 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 6'094'796 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 5,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 12,59 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 SAR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 407.14 Mrd. SAR eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 03.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,95 SAR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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