25.08.2025 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verbilligt sich am Mittag

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 23,78 SAR.

Aramco
23.78 SAR -0.38%
Um 12:28 Uhr ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 23,78 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,76 SAR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,88 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 4'491'989 Stück.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 29,00 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,95 Prozent hinzugewinnen. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,62 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 SAR ausgeschüttet werden. Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407.14 Mrd. SAR gegenüber 470.61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

