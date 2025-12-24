Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) fällt am Mittag

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 23,71 SAR abwärts. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 23,63 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,78 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'125'318 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 28,55 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 16,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Mit Abgaben von 2,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 418.16 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 464.63 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 08.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,55 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse