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24.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag fester
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte zuletzt im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,28 SAR.
Um 09:28 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,28 SAR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,32 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,16 SAR. Zuletzt wechselten 1'601'404 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 6,39 Prozent zulegen. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 12,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR aus. Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,57 SAR gegenüber 0,40 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 526.84 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 418.16 Mrd. SAR umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,01 SAR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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