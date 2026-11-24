Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,6 Prozent auf 26,30 SAR. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,38 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,16 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt wechselten 4'443'656 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 SAR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 11,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Am 03.11.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 SAR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 526.84 Mrd. SAR im Vergleich zu 418.16 Mrd. SAR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 2,01 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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