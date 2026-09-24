Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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24.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,72 SAR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,64 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 484'939 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2026 Kursverluste bis auf 23,29 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,93 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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