Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’907 -0.1%  SPI 19’731 -0.1%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’355 -0.2%  Euro 0.9408 0.1%  EStoxx50 6’291 -0.1%  Gold 4’262 -0.6%  Bitcoin 69’069 -0.8%  Dollar 0.8273 0.3%  Öl 104.8 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buy für QIAGEN-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Roche-Aktie leichter: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an - Aktie im Blick
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR.

Aramco
25.70 SAR 0.23%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,72 SAR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,64 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 484'939 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2026 Kursverluste bis auf 23,29 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,93 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt


Bildquelle: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:50 Logo WHS Nasdaq stürzt vom Rekordhoch ab – 108 DAX-Punkte im Live Trading!
12:41 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
11:31 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: IT-Sicherheit – Mehr Schutz wegen KI/Straumann – Eine Patt-Situation
10:27 SMI verliert an Fahrt
09:18 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’430.45 19.61 SDB1PU
Short 14’734.44 13.65 SY7BHU
Short 15’278.56 8.87 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’906.64 24.09.2026 13:06:38
Long 13’287.23 19.61 SOB7MU
Long 12’988.96 13.78 S95BFU
Long 12’439.61 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.