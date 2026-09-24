Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Mittag fester

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 25,72 SAR. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,78 SAR. Bei 25,64 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 2'472'019 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,71 Prozent. Am 05.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 10,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Am 04.08.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,50 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521.80 Mrd. SAR – ein Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,93 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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