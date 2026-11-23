Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SAU bei 26,28 SAR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,34 SAR. Zwischenzeitlich weitete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,16 SAR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,16 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 2'822'940 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 6,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,57 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 SAR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 526.84 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 418.16 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,01 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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