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23.11.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 26,26 SAR.
Mit einem Wert von 26,26 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,34 SAR zu. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,16 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,16 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 6'147'826 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 27,96 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 6,47 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.01.2026 auf bis zu 23,29 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,36 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 SAR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 526.84 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Am 08.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,01 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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