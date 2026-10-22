Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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22.10.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 25,46 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,46 SAR ab. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,40 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,52 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 555'992 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 9,82 Prozent zulegen. Bei 23,29 SAR fiel das Papier am 05.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,52 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.
Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,92 SAR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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