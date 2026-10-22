Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 25,34 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,28 SAR nach. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,52 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'039'837 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,34 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 8,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 SAR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 521.80 Mrd. SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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