Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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22.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 25,68 SAR.
Mit einem Kurs von 25,68 SAR zeigte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,72 SAR. Bei 25,64 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 25,66 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 257'963 Stück gehandelt.
Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Mit Abgaben von 9,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521.80 Mrd. SAR – ein Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,93 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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