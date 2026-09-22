Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 25,66 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,74 SAR zu. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,58 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,66 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'639'809 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 8,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Mit Abgaben von 9,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,36 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 521.80 Mrd. SAR umgesetzt, gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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