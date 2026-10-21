Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag stärker

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 25,56 SAR. Den Tageshöchststand markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,56 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,48 SAR. Bisher wurden via SAU 395'282 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 8,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2026 (23,29 SAR). Abschläge von 8,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 0,50 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 SAR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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