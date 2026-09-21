Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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21.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,72 SAR ab.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,72 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,66 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,70 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 283'367 Aktien.
Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 8,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 10,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 SAR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 SAR je Aktie gewesen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,93 SAR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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