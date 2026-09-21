Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit Kursverlusten

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,74 SAR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 25,62 SAR. Bei 25,70 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 3'170'497 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 8,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 SAR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,93 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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